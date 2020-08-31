بيروت.. "الحريري" يرشح مصطفى أديب رئيسًا للوزراء

بعد مشاورات رسمية اليوم.. وإعادة الإعمار أول الأهداف

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، رشّح سفير بلاده لدى برلين مصطفى أديب لتولي منصب رئيس الوزراء، خَلَفًا لحسان دياب، الذي استقالت حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وقالت وسائل الإعلام: إن الحريري رشّح السفير أديب، ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية اليوم الاثنين.

وأضاف الحريري بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعًا من وزراء اختصاصيين.

ولفت إلى أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس.

وكان رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، أول عضو في مجلس النواب اللبناني يرشّح أديب رسميًّا خلال مشاورات بالقصر الرئاسي.

وقال ميقاتي: "سميتُ السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة؛ ليكون ضِمن فريق عمل كامل متكامل من اختصاصيين، وإذا حصل ذلك يمكن أن نَعِد اللبنانيين بمستقبل واعد".

وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسًا للوزراء في مشاورات رسمية، الاثنين، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقًا مستشارًا لميقاتي، وتَسَلم مهام منصبه سفيرًا في ألمانيا منذ العام 2013.

والرئيس ميشال عون مُطالب بتعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب.

وقال مسؤولان لبنانيان كبيران بحسب "سكاي نيوز عربية": إن الترشيح أعقب اتصالات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ للضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح؛ وذلك قبيل زيارة مزمعة للزعيم الفرنسي إلى لبنان هذا الأسبوع.