خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء شؤون مجلس الوزراء بعُمان

هنأه بشهر رمضان المبارك... أعرب الملك عن شكره وتقديره على مشاعره الأخوية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.