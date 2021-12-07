"الصحة العالمية" توصي بعدم علاج مرضى كورونا ببلازما دماء المتعافين

بسبب عدم جدواها وتكلفتها الباهظة

أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين في علاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وأشارت المنظمة إلى عدم وجود أدلة تُثبت أن بلازما المتعافين تُحَسّن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة، ولا تقلل من الحاجة إلى وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي؛ وذلك رغم تكلفة العلاج الباهظة واستغراقه وقتًا طويلًا.

وأوضحت لجنة الخبراء الدوليين بالمنظمة، أن عدة دراسات أثبتت عدم جدوى هذا العلاج مع المصابين بأعراض شديدة، ورجحت عدم جدواها في علاج المصابين الذين يعانون من أعراض طفيفة إلى متوسطة.