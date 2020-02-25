شرطة الرياض تُطيح بمواطن ومقيم متلبسين بـ 800 ألف ريال مزيّفة

تورَّطا بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية بحي الملك فيصل- شرقي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهما ما يعادل (800 ألف) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيّفة.

وأشار المقدم "شاكر"؛ إلى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 01:02 PM

تورَّطا بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية

شرطة الرياض تُطيح بمواطن ومقيم متلبسين بـ 800 ألف ريال مزيّفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية بحي الملك فيصل- شرقي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهما ما يعادل (800 ألف) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيّفة.

وأشار المقدم "شاكر"؛ إلى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

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