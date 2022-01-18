إضراب شامل في السودان احتجاجاً على قتل المتظاهرين الـ7

يستمر لمدة يومين

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم (الثلاثاء)، بدء إضراب شامل ليومين، وإغلاق عدد من الأحياء، بعد سقوط 7 ضحايا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في مظاهرات أمس.

ودعت لجان المتظاهرين إلى "تتريس الشوارع الرئيسية والفرعية ومنع الحركة لمواصلة التصعيد، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين".

من جهتها، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية منتسبيها عبر حسابها في "فيسبوك" بالانسحاب من المستشفيات النظامية والإضراب عن العمل.