مصر تحسم صدارة المجموعة الرابعة بـ "اللعب النظيف" عن الجزائر

في بطولة كأس العرب

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 بعد تعادله مع نظيره الجزائري بهدف لهدف في قمة مباريات المجموعة الرابعة البطولة والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وعلى الرغم من تعادل المنتخبين برصيد عدد النقاط (7 لكل منهما) إلا أن مصر تعبر متصدرة للمجموعة متفوقة على الجزائر باللعب النظيف بفارق الإنذارات.

افتتح المدافع الجزائري محمد أمين توغاي أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأدرك عمرو السولية التعادل "للفراعنة" من ضربة جزاء بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

وستواجه مصر في ربع النهائي منتخب الأردن السبت المقبل، فيما يلاقي المنتخب الجزائري نظيره المغربي يوم السبت أيضاً.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة أنهى المنتخب اللبناني مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السوداني 1 - صفر، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

جاء هدف الفوز لمنتخب لبنان بهدف عكسي سجله علي أبو عشرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ربيع عطايا لاعب منتخب لبنان في الدقيقة 62 وطرد السوداني أحمد وضاح في الدقيقة 75.

بهذا الفوز رفع منتخب لبنان رصيده إلى ثلاث نقاط له لينهي مشواره في المركز الثالث فيما تذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد.