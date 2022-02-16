هيئة ‎المراجعين والمحاسبين تدرب كوادر بهيئات مهنية عربية في إفريقيا والشرق الأوسط

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يستعين بالهيئة السعودية للمراجعين لريادتها العالمية

بدأت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بتدريب كوادر محاسبية بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك عبر دورة في المحاسبة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

يأتي ذلك بتكليف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لتقديم دورة مهنية تهدف لتأهيل مدربين بهيئات في عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية لاستخدام الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتقان المعرفة والمهارات التعليمية اللازمة لتقديم مثل هذه الدورات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في أوطانهم.

‏‎ ويعكس هذا الاختيار ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من تطور وتقدم انعكس على مخرجاتها المهنية والتعليمية، حتى وصلت لهذه الريادة العالمية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: تشهد مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تطورًا ملحوظًا حتى أصبحت الهيئة في مصافّ الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها؛ وذلك لما تحظى به المهنة من اهتمام من لدن القيادة الحكيمة، بمتابعة وتوجيهات من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المحاسبي؛ حيث تُعد من الهيئات الريادية التي تتحلى بالمهارات المهنية، التي تُمَكّنها من تقديم الدعم والمشورة للهيئات المهنية الأخرى.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عملت بالتعاون مع الأونكتاد على ترجمة الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر للغة العربية؛ حتى يكون متاحًا لجميع الدول الناطقة باللغة العربية، ويتم الاستفادة منه في العالم العربي؛ وذلك لرفع مستوى مهنة المحاسبة وتعزيز الشفافية على المستوى المحلي والدولي.