"شاموسكا" يفرض تدريبًا مكثفًا.. الشباب يتأهب لمواجهة التعاون

وسط أجواء باردة

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون الاثنين المقبل، وذلك في ختام الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مدرب الفريق البرازيلي "شاموسكا" الاستعدادات بحصة تدريبية، تركزت على النواحي اللياقية، طبَّق بعدها اللاعبون العديد من الجُمل التكتيكية التي يرغب المدرب في انتهاجها أمام التعاون، واختتمها بمناورة لتطبيق النهج بالمباراة المقبلة، واختيار قائمة التشكيلة الأساسية.

ويأمل الشباب تحقيق النقاط الثلاث أمام التعاون من أجل البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة.

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 11:13 PM

وسط أجواء باردة

"شاموسكا" يفرض تدريبًا مكثفًا.. الشباب يتأهب لمواجهة التعاون

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون الاثنين المقبل، وذلك في ختام الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مدرب الفريق البرازيلي "شاموسكا" الاستعدادات بحصة تدريبية، تركزت على النواحي اللياقية، طبَّق بعدها اللاعبون العديد من الجُمل التكتيكية التي يرغب المدرب في انتهاجها أمام التعاون، واختتمها بمناورة لتطبيق النهج بالمباراة المقبلة، واختيار قائمة التشكيلة الأساسية.

ويأمل الشباب تحقيق النقاط الثلاث أمام التعاون من أجل البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة.

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الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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