"الصحة": تسجيل 4738 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4973 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 27 يناير 2022، تسجيل 4738 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 670997 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4973 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 622087 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8929 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 825 حالة.