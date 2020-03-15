شاهد.. المجمعات التجارية تغلق أبوابها بالطائف و"الأمانة" تكثف الجهود

باستثناء السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات داخل وخارج المولات

بدأت أمانة الطائف في تجاوب سريع من ملاك المحال التجارية بالمحافظة، بإغلاق المجمعات التجارية والحدائق العامة.

وتفصيلاً؛ وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، جميع الإدارات والوكالات المختصة بسرعة تنفيذ التوجية الصادر بالإغلاق كإجراء احترازي، فيما ألزمت الأمانة جميع المجمعات التجارية والحدائق بالتقيد لاتخاذ الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فايروس "كورونا".

ورصدت "سبق" في جولة ميدانية مصورة العديد من المحال التجارية أثناء تنفيذها للتعميم بالإغلاق الفوري، باستثناء السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات داخل وخارج المولات حيث ستستمر المطاعم في تقديم خدماتها عن طريق الطلبات وخدمة السيارات والتوصيل فقط.