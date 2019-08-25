بالصور .. الفنان "حسين الجسمي" يتألق في ثاني ليالي عكاظ

"الإماراتي لأخو نورة حزام.. والسعودي للإماراتي عضيد"

"السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي".. كانت هذه أولى الكلمات التي صافح بها الفنان الإماراتي جمهور موسم الطائف "مصيف العرب" على مسرح عكاظ الرئيسي، وذلك في ثاني ليالي عكاظ الطربية. ووجدت هذه البادرة تفاعلاً كبيرًا، يعبِّر عن الأُخوَّة بين البلدَيْن احتفاء بأحد أبناء الإمارات الشقيقة في بلده الثاني.

وفي أولى وصلاته الغنائية واصل الفنان حسين الجسمي التحليق في سماء الأُخوَّة عندما شدا في استهلالة بديعة: "الإماراتي لأخو نورة حزام.. والسعودي للإماراتي عضيد"، تلاها العديد من أجمل الأغاني الحديثة والقديمة.

واكتمل جمال حضور الفنان حسين الجسمي بتفاعل الجمهور من أصحاب الذائقة الجميلة وعشاق الفن، وأضفت أناقة المكان رونقًا خاصًّا عبر المؤثرات الضوئية، وتوزيع الشاشات الكبيرة والخلفية الإبداعية للمسرح، التي تعبِّر عن طبيعة مدينة الطائف الجبلية، بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وقامت اللجنة المنظمة لموسم الطائف بتطوير المسرح الرئيسي لسوق عكاظ، الذي لفت الأنظار بحلته الجديدة كليًّا، واحتضن حفل الأوبريت الغنائي "عرب ٥٠١ م"، كما احتضن أولى ليالي عكاظ الطربية التي أحياها الفنان عبادي الجوهر، والفنانة السعودية داليا مبارك، إضافة إلى العديد من الفعاليات في سوق عكاظ الذي يستمر تحت مظلة موسم الطائف طوال شهر أغسطس.

ويترقب جمهور موسم الطائف الحفل الغنائي القادم والمنتظر يوم 28 أغسطس عندما يستضيف الفنانة العربية أصالة نصري، كما يترقب اختتام ليالي عكاظ الطربية مع الفنانة أحلام، وبالتحديد في يوم 30 أغسطس.