تونس: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1068

حالات الشفاء تصل إلى 938.. والوفيات عند 48

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 02:08 PM

حالات الشفاء تصل إلى 938.. والوفيات عند 48

تونس: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1068

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.

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