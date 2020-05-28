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حالات الشفاء تصل إلى 938.. والوفيات عند 48

تونس: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1068

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سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.