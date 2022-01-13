وصول القوة الأمنية القطرية للمشاركة في تمرين أمن الخليج العربي

تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية

وصلت القوة الأمنية لدولة قطر المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3"، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.



وأكد قائد القوة القطرية الرائد يوسف الحمد، جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وتحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين؛ تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.