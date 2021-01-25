‏وفاة والد الشيخ "الحمدان" بالرياض

توفي الشيخ محمد بن إبراهيم الحمدان، والد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلملي سابقاً، الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وسيتم الصلاة عليه والدفن في مقبرة المنصورية بعد صلاة العصر.

ويتقبل العزاء في المقبرة أوعن طريق الاتصال والرسائل عبر جوال الشيخ عبدالعزيز 0500008120؛ نظرًا للظروف الراهنة والاحترازات الصحية.

وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة للشيخ عبدالعزيز الحمدان وأشقائه وكافة أسرته، داعية الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

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25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 02:52 PM

‏وفاة والد الشيخ "الحمدان" بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفي الشيخ محمد بن إبراهيم الحمدان، والد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلملي سابقاً، الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وسيتم الصلاة عليه والدفن في مقبرة المنصورية بعد صلاة العصر.

ويتقبل العزاء في المقبرة أوعن طريق الاتصال والرسائل عبر جوال الشيخ عبدالعزيز 0500008120؛ نظرًا للظروف الراهنة والاحترازات الصحية.

وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة للشيخ عبدالعزيز الحمدان وأشقائه وكافة أسرته، داعية الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

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