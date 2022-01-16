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"أغاريد" قالت لـ"سبق": تقدمت للترشح في آخر الأيام بدعم من والديّ وأخي.. كان حلمًا

أول سعودية تفوز بالتصويت بمجلس غرفة الشرقية: أطمح لإيصال صوت من وثقوا بي

قالت أول سيدة تفوز بالتصويت بمقعد في مجلس الغرفة التجارية بالشرقية، المواطنة أغاريد عبدالجواد إنها ابنة الغرفة، إذ كان والدها عضوًا في غرفة الشرقية، وهذا رغّبها بمواصلة مسيرته، مشيرة أن المصوتين منحوها الثقة وهذا يعكس كفاءة السعوديات في قطاع الأعمال.



وقالت لـ"سبق": "هذا الاكتساح كان حلماً قبل تحقيقه، فقد تقدمت للترشح في آخر الأيام بدعم من والديّ وأخي وحصل الفوز بتوفيق الله".



واختتمت: "بعد الفوز أطمح لإيصال صوت الذين تعاملت معهم فترة الانتخابات، وبإذن الله أكون على قدر الثقة وأعمل على تحسين بيئة رواد الأعمال من الجنسين".