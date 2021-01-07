روسيا تسجل 506 وفيات و23541 إصابة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 23541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و506 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 60.457 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.709.452 حالة.