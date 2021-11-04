"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548805) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537722) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 1 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8800) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 54 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548805) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537722) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 1 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8800) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 54 حالة.