أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور

قالت: تطبيقًا للاشتراطات الصحية.. و48 ساعة مهلة أمام ملاكها

قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.

أمانة الرياض الرياض

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25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 09:30 AM

قالت: تطبيقًا للاشتراطات الصحية.. و48 ساعة مهلة أمام ملاكها

أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.

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