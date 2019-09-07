رسميًّا .. الاتفاق يوقِّع مع أربعة رعاة للفريق

أقام نادي الاتفاق حفل توقيع مع أربعة من رعاة الفريق في الموسم الرياضي 2019/ 2020. وكان الاتفاق قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع تطبيق المطار راعيًا رئيسيًّ للنادي، والتعاقد مع كل من دوز كافيه وكملنا وطوارئيات للعناية الطبية كشريك طبي.

وجرى الحفل في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق مساء اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، وأعضاء مجلس الإدارة، والممثلين عن الجهات الأربع.

ابتدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، عبّر فيها عن سعادته بالتوقيع مع الرعاة، وبيّن حرص الاتفاق على التوقيع مع الجهات الواعدة لتكون أنموذجًا للشراكات الرياضية الاستراتيجية الناجحة.. وقال: "حرصنا على التوقيع مع الجهات ذات الريادة، التي نثق بقدراتها وإمكانياتها لتحقيق التميز والسبق، وأن تحمل علامة بارزة واعدة، يليق بها أن تجاور شعار نادي الاتفاق".

وأشاد خالد الدبل في كلمته بجهود لجنة الرعايات في النادي بقيادة الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي الذي نجح في استقطاب ستة من الرعايات المميزة في هذا الموسم.. وقال: نفخر بنجاحنا في التوقيع مع ست رعايات جديدة من بين عشرات العروض المقدمة لنا، وذلك من خلال لجنة الرعايات بالنادي بقيادة الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي. وأضاف: نفخر بأن جميع هذه المشاريع مشاريع سعودية، تأسست وأُنشئت بأيدٍ وطنية مخلصة، تواكب العزائم والطموحات والآمال في تحقيق رؤية الوطن (رؤية 2030).

وجرت بعد ذلك مراسم توقيع الرعاة الأربعة مع نادي الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي. ومثل الراعي الرئيسي (تطبيق المطار) رئيس مجلس إدارتها يوسف بن عبدالله الراجحي، ومثل سلسلة فروع دوز كافيه رئيسها التنفيذي عبدالله بن عبدالرحمن العرفج، ومثل "كملنا" الرئيس التنفيذي لشركة رمال المالكة للعبة كملنا بدر الزامل، ومثل شركة طوارئيات للعناية الطبية رئيسها التنفيذي عامر العامر.