"إيواء الرياض" تعايد الأيتام والمسنّين وذوي الإعاقة بـ25 فعالية

‬مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم

استقبلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عيد الأضحى المبارك بإطلاق أكثر من 25 فعالية ونشاط للمشمولين برعايتها من فئات الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة من الجنسين، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة الكادر المكلف للعمل معهم هذه الفترة.

وبدأت الفعاليات في "مراكز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية والمجمعة والزلفي، وتأهيل الإناث بحي الملز والقدس والدرعية والخرج والمجمعة وشقراء ودور رعاية المسنين والمسنات بالرياض، ودار الحضانة بالربوة والتربية بالدرعية ودار الضيافة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات" منذ بداية شهر ذي الحجة؛ بتنظيم المحاضرات الدينية عن مناسك الحج وفضل صيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة.

ثم توالت الفعاليات لتشمل اختيار وشراء الأضاحي وتنظيم إفطار يوم عرفة للصائمين، وما صاحبه من تكبيرات وتجهيزات لعيد الأضحى المبارك، ثم استقبال يوم العيد بصلاة العيد وذبح الأضاحي وتناول وجبة الإفطار منها، وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الهدايا والعيديات على جميع الفئات بدون استثناء.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، أن هذه الفعاليات تأتي لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في فرعها في منطقة الرياض بفئاتها المشمولة بالرعاية داخل فروع الإيواء في جميع الظروف والأحوال، واستثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية لغرس القيم الدينية والتربوية في نفوسهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.