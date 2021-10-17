خلل يزيد الخطر.. "التجارة" تستدعي 4433 مركبة مازدا "CX-9"

أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.
آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني قد تحركها إلى الأمام حال وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.