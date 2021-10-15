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فيما وصل عدد ‏‏‏الإصابات لـ44,709,010 وعدد ‏الوفيات 720,228

الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏