عقوبات فورية لـ380 ألف مخالف للعمل والحدود.. هنا تفاصيل حملات 15 شهرًا

ضَبْط 40 ألف شخص خلال محاولتهم التسلل إلى داخل السعودية و 1822 للخارج

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 11/ 5/ 1440هـ لتعقب وضَبْط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في جميع مناطق السعودية، عن النتائج الآتية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق السعودية (2459028) مخالفًا، منهم (1913027) مخالفًا لنظام الإقامة، و(376287) مخالفًا لنظام العمل، و(169714) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (40677) شخصًا، (51 %) منهم يمنيو الجنسية، و(46 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى. كما تم ضبط (1822) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3280) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (993) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (959) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (34) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11569) وافدًا مخالفًا، منهم (9766) رجلاً، و(1803) نساء.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (380346) مخالفًا، وإحالة (341038) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (423332) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (627150) مخالفًا.