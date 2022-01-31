جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

مخبأة داخل صهريج مياه.. جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

1

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 04:42 PM

مخبأة داخل صهريج مياه.. جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

1 386

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022