أرقام من كورونا.. تعافي نحو ثلث المصابين من الفيروس بالعالم

الولايات المتّحدة ما تزال الدولة الأكثر تضرّرًا من جرّاء الوباء

في حين ترتفع أعداد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في العالم، يزداد عدد المتعافين أيضاً. وتبين الأرقام تعافي نحو مليون شخص من أصل ثلاثة ملايين أصيبوا بالفيروس.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 227 ألفاً و482 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين و180 ألفاً و800 حالة إصابة في 193 دولة ومنطقة. وتعافى 908 آلاف شخص على الأقل.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين؛ إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى.

ووفق الألمانية: الولايات المتّحدة ما تزال الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات؛ إذ تجاوزت الحصيلة فيها 60 ألفًا من أصل مليون و40 ألف حالة إصابة. وأعلنت السلطات الأميركية شفاء 124 ألفًا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27 ألف وفاة من أصل 203 آلاف، تليها بريطانيا مع 26 ألف وفاة من أصل 165 ألف إصابة، وإسبانيا 24 ألفاً من أصل 231 ألف إصابة، وفرنسا مع 24 ألف وفاة من بين 169 ألف إصابة.



أما في الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجّل ما مجموعه أربعة آلاف و633 وفاة و82 ألفاً و862 حالة إصابة، فيما شفي 77 ألفاً و610 أشخاص.

وفي ألمانيا تم تسجيل أكثر من 159 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم الخميس، وبلغت حالات الوفاة الإجمالية 6135 حالة على الأقل. وجاء ذلك في تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يرصد أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الاتحادية.