ما المقصود بـ " مَصَانِعَ " في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ..؟

#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً

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24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 05:30 PM

ما المقصود بـ " مَصَانِعَ " في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ..؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً

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