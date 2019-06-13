يخضع غدًا لفحوصات طبية في الظهر والورك .. "حمدالله" خارج حسابات "هيرفي"

قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بأيام.. المنتخب المغربي في مأزق

بات غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 مؤكدًا، بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي.

وبحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن "حمدالله" مصاب على مستوى الظهر والورك وسيجري فحوصات طبية غدًا الجمعة.

وكان "حمدالله" قد أثار الجدل رفقة فيصل فجر خلال اللقاء الودي الذي خسره المنتخب المغربي أمام غامبيا؛ حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها؛ ما تسبب في شجار بين الطرفين.