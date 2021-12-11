الإحصاء الخليجي: 90.7 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,709,716 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,120 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,361 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,587 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.
إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,587 وحالات التعافي من الفيروس 2,506,361
قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,709,716 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,120 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,361 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,587 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.