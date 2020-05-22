تحطم طائرة الخطوط الباكستانية قرب مطار كراتشي.. تُقِل 107 أشخاص

كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي

أفادت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، بتحطم طائرة تُقِل 107 أشخاص كانوا على متنها، قُرب مطار كراتشي.

وطِبقًا لوسائل إعلام باكستانية فإن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، تحطمت قُرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.

ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني، تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي، وتحطمت قُرب مطار جناح الدولي، وأكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".

وشوهد الدخان يتصاعد فوق موقع تحطم الطائرة.