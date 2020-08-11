أمانة الرياض تباشر أكثر من 13 ألف بلاغ إعادة سفلتة ومعالجة هبوطات

خلال النصف الأول من 2020 بنسبة تنفيذ 96%

قالت أمانة منطقة الرياض، إنها باشرت 13,047 بلاغًا متصلاً بإعادة السفلتة ومعالجة الهبوطات خلال النصف الأول من العام 2020م، بنسبة تنفيذ بلغت 96 بالمائة.

وأضافت الأمانة عبر حسابها على موقع "تويتر": أن السكان شركاء في الارتقاء بجودة الخدمات.

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11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 04:26 PM

خلال النصف الأول من 2020 بنسبة تنفيذ 96%

أمانة الرياض تباشر أكثر من 13 ألف بلاغ إعادة سفلتة ومعالجة هبوطات

ذياب الشمري

الرياض

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قالت أمانة منطقة الرياض، إنها باشرت 13,047 بلاغًا متصلاً بإعادة السفلتة ومعالجة الهبوطات خلال النصف الأول من العام 2020م، بنسبة تنفيذ بلغت 96 بالمائة.

وأضافت الأمانة عبر حسابها على موقع "تويتر": أن السكان شركاء في الارتقاء بجودة الخدمات.

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