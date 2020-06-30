"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في جنوب إفريقيا إلى 144.264

تسجيل 6.130 حالة جديدة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا، إلى 144 ألفا و264، بعد تسجيل 6 آلاف و130 إصابة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و529، عقب تسجيل 73 حالة جديدة.

وأضافت أن المعطيات أفادت بوصول العدد الإجمالي للمتعافين إلى 70 ألفًا و614 ألفًا.





وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات بـ"كورونا".