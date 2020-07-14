





1

دعا الجميع للحذر من التقلبات الجوية المستمرة حتى مساء اليوم

"مدني جازان": تنبيه متقدم من الأرصاد عن أتربة ورياح سطحية

356

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وشبه انعدام في مدى الرؤية.



وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة؛ وذلك بالحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية، مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa



وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.