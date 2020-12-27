قائدة فريق "هاينس الجبيل" لكرة السلة: اللعبة تحظى بشعبية واسعة

بعد انضمام أكثر من 200 فتاة لممارسة تلك الرياضة

دفع الشغف وروح المنافسة إلى انضمام أكثر من 200 رياضية من فتيات الجبيل بالمنطقة الشرقية، إلى ممارسة رياضة كرة السلة.

وساهم في تأسيس فريق نسائي لاكتشاف المواهب والمشاركة في البطولات منذ أكثر من ثماني سنوات.

وعبرت المتحدث الإعلامي لفريق "هاينس الجبيل"، لطيفة الدخيل، لبرنامج "صباح العربية"، عن سعادتها بما وصلت إليه كرة السلة داخل المجتمع النسائي في الجبيل، حيث تحظى اللعبة بشعبية واسعة.

وقالت إن بدايتهن كانت للترفيه والتعلم ثم تحولن إلى تأسيس نادي "هاينس" بقيادة المدربة نورا الغامدي، التي كان لها دور في تأسيس هذه اللعبة في الجبيل.

ونوهت "الدخيل"، بدعم الهيئة الملكية في الجبيل، إلى انطلاق أول دوري نسائي لكرة السلة عام 2014، لتشهد بعده اللعبة مزيدًا من القبول والانتشار والشعبية بين أوساط الفتيات اللاتي أصبحن يملكن روح التحدي والثقة بالنفس، مما أهلهن للمشاركة في بطولات خارج الجبيل.