إصابات كورونا اليوم: 43% لمواطنين و57% غير سعوديين و30% إناث و70% ذكور و12% أطفال

453 حالة حرجة و22 ألف نشطة و23 وفاة جديدة وإجمالي الوفيات 503

أعلنت الصحة أنه تم تسجيل 1877 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 85261 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 22316 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 453 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 3559 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 62442 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 1877 حالة، 43% من الحالات تعود لسعوديين و57% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجّلت توزعت في عدد من المدن وهي: جدة 586 حالة، والرياض 504 حالات، ومكة المكرمة 159 حالة، والدمام 110 حالة، والمدينة المنورة 95، والهفوف 55 حالة، والجبيل 50 حالة، والخبر 33 حالة، والظهران 29 حالة، وبريدة 25 حالة، والطائف 22 حالة، والقطيف 21 حالة، والمضة 18 حالة، والمبرز 18 حالة، وحائل 17 حالة، وخليص 13 حالة، وصفوى 10 حالات، ونجران 8 حالات، والخرج 8 حالات، والباحة 7 حالات، والليث 7 حالات، وجازان 6 حالات، والسليل 6 حالات، وخميس مشيط 6 حالات، وينبع 5 حالات، وضباء 5 حالات، والهدا 4 حالات، والمزاحمية 4 حالات، والجفر 3 حالات، وعنيزة 3 حالات، والقنفذة 3 حالات، والبكيرية حالتان، والقوز حالتان، والمجاردة حالتان، والخفجي حالتان، والنعيرية حالتان، وبقيق حالتان، وحفر الباطن حالتان، وشرورة حالتان، والمجمعة حالتان، والزلفي حالتان، ووادي الفرع حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، وعيون الجواء، وظهران الجنوب، وتنومة، والسحن، والدرب، وضمد، وصامطة، ورابغ، وحوطة بني تميم، ومرات، وتمير، ووادي الدواسر، وتبوك.

كما بلغ عدد الوفيات 503 حالات، بإضافة 23 حالة في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والدمام، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 73% ونسبة الوفيات 0،59. %.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 6082549 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 2575166 مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 369529 ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 16200 فحص جديد، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 822769 فحص.

وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

‏‫كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.