"فيصل بن سلطان" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ91

قال: عبر 91 عامًا عاشت السعودية مراحل من التقدُّم بكل ميادين التنمية

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ91.

وعبّر الأمير فيصل عن سروره بتلك المناسبة الغالية التي يستذكر فيها الشعب السعودي ملحمة التأسيس التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وهو التأسيس الذي جمع شتات البلاد، ووحد الجميع على أرضها المباركة، وأرسى دعائم الأمن والأمان، وأطلق منارات التنمية على أرض قاحلة حتى أزهرت وأثمرت بكل الخيرات.

وقال: "عبر الـ 91 عامًا عاشت بلادنا مراحل من التقدم بكل ميادين التنمية، حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ إذ تعيش السعودية طفرة جديدة عبر مسارات رؤية السعودية 2030 على كل المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والحضارية، وسجلت السعودية قفزات كبرى. فعلى المستوى السياسي عملت السعودية على معالجة كثير من التحديات والمخاطر في المنطقة، وواجهتها بكل حكمة وحنكة، كما سجلت السعودية حضورًا مؤثرًا على المستوى الدولي باستضافتها قمة العشرين. وعلى مستوى التنمية الاقتصادية عملت السعودية على إعادة هيكلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، والتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل؛ فقد أعلن سمو ولي العهد العديد من المشاريع الكبرى في البحر الأحمر ونيوم والعلا، والشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المشاريع التي تحمل مستقبلاً مشرقًا".

وأضاف: "كما سجلت بلادنا مراكز متقدمة في كثير من المؤشرات الدولية، ولاسيما في مجال تسهيل الأعمال، ودعم المنتج الوطني، واستضافة العديد من المؤتمرات العالمية. وفي مجال التقدم التقني تم تصنيع أولى الرقائق الذكية السعودية بأيدٍ سعودية، يمكن استخدامها في المجالات العسكرية".

وأشار إلى أنه "على مسار تعزيز المسار الخيري كان لمركز الملك سلمان للإغاثة جهود كبيرة على مستوى الإغاثة الدولية، ولاسيما في جائحة كورونا؛ إذ قدمت السعودية أكثر من 713 مليون دولار حتى الآن لدعم مكافحة جائحة كورونا عالميًّا، والحد من آثارها، ومساعدة الدول الفقيرة بالمستلزمات الأساسية للوقاية منه. كما أطلقت السعودية منظومة (إحسان) لتعمل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثر المشـروعات والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، وتسخير التقدم التقني والرقمي لخدمة العمل الخيري والإنساني".

واختتم الأمير فيصل بن سلطان تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.