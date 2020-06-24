"بن منيخر" يُكرم "عواشي" مدير مستشفى العارضة السابق

كرم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، مدير مستشفى العارضة السابق الصيدلي حسن عواشي، بعد انتهاء فترة عمله.

وأثنى "بن منيخر" على جهود "عواشي" خلال فترة إدارته للمستشفى، والنقلة الصحية النوعية التي أحدثها.

من جانبه ثمّن "عواشي" لمحافظ العارضة، هذا التكريم، معبرًا عن سعادته بالفترة التي قضاها في العمل في محافظة العارضة.

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24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 05:16 PM

"بن منيخر" يُكرم "عواشي" مدير مستشفى العارضة السابق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كرم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، مدير مستشفى العارضة السابق الصيدلي حسن عواشي، بعد انتهاء فترة عمله.

وأثنى "بن منيخر" على جهود "عواشي" خلال فترة إدارته للمستشفى، والنقلة الصحية النوعية التي أحدثها.

من جانبه ثمّن "عواشي" لمحافظ العارضة، هذا التكريم، معبرًا عن سعادته بالفترة التي قضاها في العمل في محافظة العارضة.

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