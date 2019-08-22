اتحاد الكرة يوافق على تعديل بعض لوائح الانضباط والأخلاق

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد التعديلات الجديدة للائحة الانضباط والأخلاق والتي شملت عددًا من مواد لائحة الانضباط والأخلاق وجاءت على النحو التالي:

المادة (48) المخالفات تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة:

بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب المادة(17/3) من هذه اللائحة، يجوز معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المبـاراة على النحو التالي:

1/1. مباراة واحدة لحرمان المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف (كما لو تعمد لمس الكرة باليد).

1/2- مباراة واحدة للعب العنيف وبخاصة في حالة استعمال العنف المفرط، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريـال.

1/3. مباراتان للسلوك المشين أو استخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة. مع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال.

1/4. ست مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة. مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال.

يجوز معاقبة أي شخص يقوم بسلوك مسيء، تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة على النحو التالي:

1/2. مباراة واحدة للإساءة إلى أي شخص أو للإخلال بمبادئ اللعب النظيف أو ارتكاب سلوك غير رياضي بأي شكل من الأشكال مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريـال.

2/2. مباراتان للاعتداء أو محاولة الاعتداء على لاعب الفريق المنافس أو أي شخص آخر مع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال.

المادة (49) المخالفات تجاه مسؤولي المباراة :

بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (3/17) من هذه اللائحة،

يجوز معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة تجاه مسؤولي المباراة بالإيقاف على النحو التالي:

1/1. أربع مباريات لاستخدام أفعال أو ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه أي مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.

2/1. ستة أشهر للاعتداء أو محاولة الاعتداء على أي مسؤول بالمباراة بالسلوك المشين، مع غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريـال.

3/1. ستة أشهر للبصق على أي مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال.

يجوز معاقبة أي شخص يقوم بسلوك مسيء تجاه مسؤولي المباراة على النحو التالي:

1/2. مباراتان للإساءة إلى مسؤول المباراة أو الإخلال بمبادئ اللعب النظيف أو سلك سلوك غير رياضي بأي شكل من الأشكال مع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريـال.

2/2. ثلاث مباريات للاعتداء أو محاولة الاعتداء على مسؤول المباراة بأي شكل من الأشكال مع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

يجوز للجنة المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها مسؤولو المباريات وفقًا للمادة (3/93) من هذه اللائحة.

يجوز للجنة المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها مسؤولو المباريات وفقًا للمادة (1/3) من اللائحة.

المادة 112 الفقرة (3/2) أنواع الأدلة:

أي دليـل بلغة غير العربية وغير مشتمل على ترجمة معتمدة، ويُستثنى من ذلك تقارير مسؤولي المباراة المكتوبة باللغة الإنجليزية، المادة (138) البيانات والمستندات:

يلتزم الأطراف بتقديم التقارير والشكاوى إلى جانب البيانات والمستندات ذات العلاقة إلى اللجنة باللغة العربية وإذا كانت المستندات بلغة أخرى ترفق بترجمة معتمدة لها باللغة العربية ويُستثنى من ذلك تقارير مسؤولي المباراة المكتوبة باللغة الإنجليزية.