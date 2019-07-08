يوم ماطر في عسير وجازان .. التنبيه متقدم والبرد حاضر

"الأرصاد": تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير وجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبَرَد، وتؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وتشمل في عسير: الحرجة وظهران الجنوب، كما تشمل في جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة وجازان وصامطة وصبيا وفرسان وفيفا وهروب.