جدة.. "بلدية الشرفية" تضبط منزلًا شعبيًّا يُعِد الوجبات لأحد المطاعم

مُصادرة وإتلاف 70 كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة

ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي بني مالك، يقوم بإعداد الطعام والوجبات الخاصة لأحد المطاعم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية الشرفية، وخلال جولتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية؛ رصدت ضِمن نطاق الفرع عُمال أحد المطاعم، يقومون بنقل الوجبات المُعَدة للبيع؛ حيث تَبَيّن خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم، وجودُ علامات الفساد الظاهرة في الدجاج المستخدم.

وأضاف "الزهراني"، أنه تم ضبط ٧٠ كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوات طبخ تَظهر عليها علامات التلف والصدأ.

وأشار إلى أن الفِرَق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات والإتلاف الفوري للكمية المرصودة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.