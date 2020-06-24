"الأحوال المدنية": يحق لمن بلغ 10 سنوات استخراج هوية وطنية

تكون اختيارية بشرط موافقة ولي الأمر حتى يبلغ 15 عاماً

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يحق لمن بلغ عشرة أعوام من عمره استخراج هوية وطنية بعد موافقة ولي الأمر.

وأوضحت "الوكالة" أن هذه الخدمة معمول بها منذ سنوات وهي مطبقة لدى مكاتب الأحوال المدنية، بحيث يكون إصدار الهوية الوطنية إجباري عند إتمام 15 سنة، واختيارياً من سن 10-15 سنة، ويشترط لها موافقة ولي الأمر.