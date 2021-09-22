بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب

احتفظ به 3 أيام ولم تُنقذه إلا حيلة مرعبة

أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ جرو صغير، اختُطف لسبب غريب، من قِبل قرد في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" التي نشرت الفيديو، فقد ظلّ الجرو مع القرد البري مدة ثلاثة أيام.

وبعد سماع صرخات الاستغاثة من الجرو، هرع عدد من سكان الحي القريب من مكان وجود القرد، لتقديم المساعدة.

وسمع صوت الجرو البالغ من العمر أسبوعين، وهو يئن بين يدي القرد الذي كان يحكم الإمساك به.

ورغم محاولة كثيرين جذب انتباه القرد وجعله ينزل من الشجرة العالية، إلا أنه لم يتحرّك، حتى لجأ أحد الموجودين إلى حيلة مرعبة، حيث أطلق نوعاً من الألعاب النارية في المكان، الأمر الذي جعل القرد يرمي الجرو ويهرب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأنقذ عددٌ من الموجودين في الموقع الجرو الذي بدا متعباً للغاية، رغم عدم تعرُّضه لأي خدوش أو إيذاء من جانب القرد.

وأرجع كثيرون سلوك القرد إلى شعوره ربما بالأمومة ورغبته في احتضان كائن صغير، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه اختطف الجرو في سبيل الحصول على طعام ممّن سيأتي حتما لإنقاذ الحيوان.