رجال بالشدائد.. شاهد ما فعله كويتي صاحب عقار مع سكانه المصريين

تداول للفيديو وإشادة بموقفه على مواقع التواصل

يُعرف الرجال في الشدائد، وهذا ما أثبته المواطن الكويتي عيد ثامر العازمي، حين رفض تقاضي إيجار السكن الشهري من وافدين مصريين بالكويت، بعدما منعهم فيروس "كورونا" من العمل، وقد لقي عمله الثناء الكثير من رواد مواقع التواصل.

وحسب موقع CNN بالعربية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقف صاحب عقار في الكويت مع عدد من الوافدين المصريين؛ في ظل الظروف التي يشهدها الكويت والعالم بمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وفي مقطع الفيديو، يقول "العازمي"، وفقاً للمغردين: "لا تدفعوا إيجار، إذا أجاكم المندوب قولوا له ما ندفع إيجار، راجع صاحب البيت، الله يعطيكم العافية، وربنا إن شاء الله يفكّ المحنة عنا وعنكم."

وتابع "العازمي": "ما تضيق إلا تنفرج، والفلوس إلى باخذها منكم ما راح تغنيني، لا تدفعوا الإيجار، إلا عندما أعطيكم أمر من عندي أنا، وإذا في حد ما عنده سكن يسكن، وإذا في عندكم غرف فاضية خلوه يسكن يجزاكم الله خير".

ولقي موقف "العازمي" الشكر والتحية من رواد مواقع التواصل على "تويتر"، تقول المغردة ندي عوض الشلاحي: "عيد ثامر العازمي مواطن كويتي أصيل قدّر حالة إخواننا أهل مصر الحبيبة، وأعفاهم من دفع الإيجار حتى تزول الأزمة ويعملوا، هذي هي أخلاق أهل الكويت، هذا مثال لمكارم الأخلاق بين العرب تجاه إخوتهم العرب".

ويقول المحامي أحمد الموسوي: "قال تعالى: {وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم} صدق الله العظيم، هذا الشخص اللي بالفيديو هو صاحب العمارة عيد ثامر العازمي الله يجزيه خيراً على مساعدته... ويحسب له في ميزان أعماله".

ويقول المغرد "هادي": "هذا عيد ثامر العازمي من الكويت، صاحب العمارة، لحد يدفع الإيجار لو تمر سنة على ها الظروف، عسى الله يبارك له في حلاله، ويكثر من أمثاله، أسأل الله أن يعطيه حتى يرضيه".