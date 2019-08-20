رسميًا .. أمير كردي هلاليًا لثلاثة مواسم

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب السعودي أمير كردي وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق بانيو نيوس اليوناني.

ويلعب كردي 27 عامًا في مركز الظهير الأيمن وسبق له تمثيل فريق الأهلي السعودي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

يُذكر أن التوقيع مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان الذي أبدى معرفته باللاعب إبان وجودهما في الدوري اليوناني.

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20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:16 AM

رسميًا .. أمير كردي هلاليًا لثلاثة مواسم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب السعودي أمير كردي وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق بانيو نيوس اليوناني.

ويلعب كردي 27 عامًا في مركز الظهير الأيمن وسبق له تمثيل فريق الأهلي السعودي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

يُذكر أن التوقيع مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان الذي أبدى معرفته باللاعب إبان وجودهما في الدوري اليوناني.

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