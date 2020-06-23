استشاري: اتركوا مسافة مترين عند التواصل حتى لا تزداد الحالات الحرجة

نزار باهبري: رجاء لا تهاون نحتاج إلى التشديد في الالتزام بالإجراءات

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أنه ليس هناك خوف من العودة للحياة الطبيعية؛ وإنما الخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالسلوكيات الصحية، وأن ننظر إلى انخفاض أرقام الإصابات بتهاون وتساهل!

وأضاف في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية": ما نفعله اليوم نشاهد نتائجه بعد أسبوع أو 10 أيام؛ فرجاء لا تهاون؛ بل نحتاج إلى التشديد في الالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية؛ لأننا سنخرج وسنكون في أماكن عامة كثيرة.

وأشار "باهبري" إلى أهمية التباعد الاجتماعي؛ مبينًا أن هناك دراسات كثيرة أثبتت أهمية وفعالية التباعد الجسدي بشكل كبير.

وأكد على ترك مسافة مترين عند التواصل والجلوس مع كبار السن، حتى لا نشاهد زيادة في الحالات الحرجة.

ولفت إلى أننا في آخر شهر رمضان كنا في وضع أفضل بكثير من ناحية الإصابات والحالات بالفيروس، ولا نريد العودة إلى الإجراءات المشددة، وإنما نحتاج إلى الالتزام والعودة إلى حياتنا الطبيعية بحذر.

وأضاف: أعمار الحالات المصابة من كبار السن 81 و76 و70 سنة، والتي كنا نشاهدها بعد العيد لم نشهدها من بداية الأزمة؛ لأنه لم يكن هناك احتكاك بهم طوال 12 أسبوعًا، والحمد الله الآن خفت.

وأشاد بنسبة الالتزام المميز للناس داخل أماكن العمل والوظيفة والمستشفيات؛ موضحًا أن التهاون كان يحدث في تجمعات العائلية وبين الأصدقاء وفي الاستراحات.