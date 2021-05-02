خلال أسبوع.. 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

الداخلية: سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة والشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13/ 9/ 1442هـ حتى 19/ 9/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

فيروس كورونا الجديد

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 06:29 PM

الداخلية: سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة والشرقية

خلال أسبوع.. 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13/ 9/ 1442هـ حتى 19/ 9/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

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