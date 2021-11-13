"التحالف": تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء

تدمير 17 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 186 عنصرًا إرهابيًّا

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف نفّذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (186) عنصرًا إرهابيًّا.

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13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 04:32 PM

تدمير 17 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 186 عنصرًا إرهابيًّا

"التحالف": تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف نفّذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (186) عنصرًا إرهابيًّا.

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