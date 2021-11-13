"التحالف": تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف نفّذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (186) عنصرًا إرهابيًّا.
تدمير 17 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 186 عنصرًا إرهابيًّا
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف نفّذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (186) عنصرًا إرهابيًّا.