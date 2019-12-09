"سلطان بن سلمان" يرعى الحفل السنوي لجمعية الإرادة

برعاية "سبق" وبحضور عدد من المسؤولين

يرعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء المقبل، الحفل السنوي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والذي ترعاه صحيفة "سبق" إلكترونياً، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء، إضافة للرياضين والفنانين والمشاهير، وذلك في ختام فعاليات الجمعية لعام 2019م.

وتستعرض جمعية الإرادة، والتي تعتبر شركة "سابك" هي الشريك الاستراتيجي الحصري لها، أبرز منجزاتها منذ إنشائها وحتى نهاية 2019، وما تطمح إليه مستقبلاً من خلال خططها التوسعية. كما سيتم تكريم شركاء الإرادة الذين شاركوا وساهموا في إبراز دور الجمعية على جميع الأصعدة.

ويحتوي الحفل على مفاجآت كثيرة ومتنوعة مقدمة من مواهب الجمعية، والتي يرتكز عملها على دعمهم وتسليط الضوء عليهم؛ لكونهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا.