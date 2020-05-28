تضرر السياحة العالمية بـ"كورونا" الأكبر منذ خمسينات القرن الماضي

يتوقع انخفاضها بنسبة 70%

ذكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات، أن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70 بالمئة هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين "بولوليكاشفيلي"، أن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا، يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيًا حدودها اعتبارًا من أغسطس (آب).