الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة

إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏