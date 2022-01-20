الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة

إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 09:37 PM

إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا ‏

الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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