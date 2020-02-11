مصادر خاصة لـ"سبق": تحركات رسمية لوزارة الصحة السعودية لإيجاد عقار لـ"كورونا الجديد"

مكونات اللقاح قد تكون قريبة من المستخدمة ضد "سارس"

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" بوزارة الصحة بالمملكة أنها تُجري أبحاثاً متقدمة؛ من أجل إيجاد عقار ضد فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في هالة هلع على مستوى العالم، وتحديداً في الصين التي بدأ انتشاره منها.

وقال المصدر: الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم عند الوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية التي تبذلها وزارة الصحة.

وأضاف: مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس "سارس".

ولفت المصدر إلى أن اللحاقات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.